أحمد فهمي ينشر صورة مع "زيزي".. وهنا الزاهد تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان أحمد فهمي صورة مع كلبته"زيزي" على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد. وحرصت زوجته الفنانة الشابة هنا الزاهد على التعليق على صوته مع زيزي قائلة: "عائلتي المفضلة". وانهالت التعليقات من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بالصورة أحمد فهمي يصور حاليًا أحداث مسلسل "تيمون وبومبا" الذي يشارك به في سباق دراما رمضان.

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