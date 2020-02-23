في 4 أيام.. إيرادات "صندوق الدنيا" تقترب من 400 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، الأربعاء 19 فبراير، فيلم "صندوق الدنيا"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الرابع بـ"السينمات"، إيراد قُدر بـ71 ألفًا و992 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام 380 ألفًا و436 جنيهًا.

"صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، أحمد كمال، باسم سمرة، عمرو القاضي، جيهان خليل، علاء مرسي، صلاح عبدالله، ورابي سعد.