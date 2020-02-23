تراند اليوم : محمد رمضان يهدد «الطيار المفصول» بفيديو يضعه في السجن

تحدث الفنان المصري محمد رمضان، عن أزمته التي أثارت الرأي العام، مع الطيار "أشرف أبواليسر"، الذي تم فصله من عمله وحظره من العمل بمهنة الطيران مدى الحياة.

وخلال استضافة الإعلامي وائل الإبراشي له، في اولى حلقاته على التليفزيون المصري، هدد محمد رمضان بأن لديه فيديو يمكن أن يتسبب في حبس الطياء ويفقده التعاطف الشعبي معه، كما سيعتذر الشعب المصري بأكمله له- محمد رمضان-.

وقال "رمضان"، إنه تفاجأ بمحامي أحد الفنانين الكبار يدعم الطيار أشرف أبو اليسر في قضيته المقامة ضده لدفع تعويض 25 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا الفنان الشهير الذي فضل عدم ذكر اسمه، يحاربه بشدة ويتمنى عدم ظهوره مرة أخرى ويخشى نجاحه، على حد قوله.

وأكمل رمضان، أنه مستاء من إيقاف الطيار عن العمل وما حدث أن صديقا له طلب منه أن يلتقط صورة داخل كابينة الطائرة وعندما أستأذن من الطيار قال: يتصور إزاي لا ده ييجي يقعد جنبي هنا ما فيش حكومة أنا الحكومة.

واستكمل رمضان، أن الفيديو الذي نشره عند الطبيب فهمه الجمهور خطأ، حيث قصد منه: ليس كل شخص يصور الآخر يطرد من وظيفته، ولكن البعض فهمه كنوع من السخرية تجاه الطيار، مؤكدا أن هناك تصيدا لشخص محمد رمضان نفسه، مشيرا إلى أن هناك نجوما كثر التقطوا صورا داخل الطائرة ولم يحدث لهم جدلا.

كما تحدث عن أزمة الفيديو الذي انتشر أول أمس، يظهر الفنان باسم سمرة يدفعه بيده من على أحد المسارح عندما كان يؤدي أغنيه في فرح أبن صديق قديم له، وقال إن باسم سمرة لم يكن في وعيه – يقصد أنه كان سكرانًا-، وهو ما دفع المذيع إلى مقاطعته واعتراضه، لكن محمد رمضان أصر على قوله وقال : لو كان في وعيه كنت رديت بأيدي الشمال عليه- يقصد دفعه هو الآخر له-.