تراند اليوم : «يا بختك فيها».. فتاة كويتية تُحرج زوج «أنغام» (فيديو)



تسببت فتاة كويتية، في وضع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام، بموقف محرج، أثناء إحياء الأخيرة حفلًا لها مؤخرًا بدولة الكويت.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمعجبة كويتية، توجه سؤالا محرجًا لـ«أحمد إبراهيم»، وهي تسأل زوج أنغام أثناء جلوسه بالحفل: " لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟" فأجابها بالإيجاب، لترد عليه: "يا بختك فيها".

وأحيت أنغام الحفل، السبت الماضي، ضمن احتفالات اليوم الوطني بالكويت.

وعلى الرغم من الشعبية التي تتمتع بها في الكويت، أصبحت أنغام، هي أكثر الفنانات العربيات غناء في المملكة العربية السعودية.‏

وتعليقا منها على منحها ذلك الوصف، وصفت أنغام نفسها بـ"المحظوظة"، وذلك خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما".

لو سمحت إنت جوز أنغام صح؟ يابختك فيها 😂 pic.twitter.com/8TFnWRsG3t — عَمروُ أحمدْ (@amrO27med_) February 19, 2020

— عَمروُ أحمدْ (@amrO27med_)