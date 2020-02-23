تراند اليوم : شاهد..«الجسمي» ينقذ «أحلام» من السقوط على المسرح بسبب «الكعب العالي»



أنقذ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، مواطنته الفنانة أحلام الشامسي، من السقوط أرضًا على المسرح، خلال افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون المقام في الإمارات.

ويظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، دخول أحلام يرافقها حسين الجسمي على المسرح، وبينما كادت أن تفقدج توازنها وتقع على المسرح بسبب "الكعب العالي"، انتبه "الجسمي" سريعًا وحال دون وقوعها بعد جذبها من يدها.

وجاء ذلك، بعدما شاركت أحلام وحسين الجسمي، في أوبريت «من التراب إلى السحاب» بمشاركة الفنان السعودي محمد عبده.

وأثنى رواد مواقع التواصل على رد الفعل السريع للفنان حسين الجسمي، الذي لولاه لسقطت أحلام على المسرح وتعرضت لموقف محرج للغاية.