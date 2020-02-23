تراند اليوم : صورة مستفزة لـ "أحمد الفيشاوي".. ومعلقون: "استرجل شوية"



واصل الممثل المصري أحمد الفيشاوي، تصرفاته المثيرة للجدل، التي تدفع متابعيه إلى مهاجمته، وكان آخرها الظهور على هيئة شبهها البعض بهيئة امرأة.

ونشر الفيشاوي صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق "إنستجرام"، صورة جديدة له من داخل صالة الألعاب الرياضية يظهر فيها وقد أزال شعره تمامًا وارتدى حلقًا في أذنه.

وتعرض الفيشاوي لهجوم حاد من متابعيه بسبب الحلق الذي وضعه في أذنه، ما دفع البعض إلى تشبيهه بالنساء.

إذ علق أحد المتابعين عليه بالقول: "يا راجل استرجل شويه واقلع الحلق"، في حين علق متابع آخر بقوله: "يابني استرجل وخليك مسلم على حق وفكك من الحلق والوشم بقا يخربيتك".

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وعلق ثالث بقوله: "ماشاء الله الحلق كبر"، وعلق متابع رابع قائلاً: "ربنا يهديك يا أبو حلق وزعلان من بنتك ؟!!! ربنا يهديك وتكون قدوة صح ليها".

وكان الفيشاوي اعتاد الظهور في إطلالات مثيرة للجدل، حتى بدا للبعض أنه يتعمد الظهور بطريقة مستفزة للجمهور، خاصة في صوره مع زوجته، التي يتعمد فيها تقبيلها أمام العدسات، فضلاً عن تعليقاته المثيرة للغضب.