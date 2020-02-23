بالفيديو.. "حب بيغير ملامح" لـ لطيفة تتجاوز الـ 512 ألف مشاهدة

تجاوزت أغنية "حب بيغير ملامح" للمطربة لطيفة حاجز الـ 512 ألف مشاهدة، وذلك عقب طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يويتوب". "يويتوب". ويشار إلى أن "حب بيغير ملامح" ضمن أغنيات ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، من كلمات وألحان Advertisements وتوزيع إسلام صبري. وتوزيع إسلام صبري. يذكر أن طرحت لطيفة مؤخرًا عددا من أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، منها "اقوى واحدة، مابكرهوش، في الأحلام، دمرت اللي ما يتدمر، أنا عشت عمري".

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