كارولين عزمي تواصل تصوير "ونحب تاني ليه" لرمضان 2020

تواصل الفنانة الشابة كارولين عزمي تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه"، للمخرج مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجى، ومن المقرر عرض العمل في

موسم رمضان المقبل.

تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم

مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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مسلسل "ونحب تانى ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين.