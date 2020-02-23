ريهام لاشين تستعد لتصوير فيلم قصير بعنوان"بنت بميت راجل"

تستعد الفنانة الشابة ريهام لاشين لتصوير فيلم قصير بعنوان "بنت بميت راجل"، للمخرج إبراهيم كامل، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية فتاة تدعى "رضا". يناقش العمل إيجابيات إنجاب الفتيات، إضافة إلى تصحيح معتقدات المواطنين بأن إنجاب الرجال أفضل من الفتيات. تصحيح معتقدات المواطنين بأن إنجاب الرجال أفضل من الفتيات. Advertisements يشار إلى أن "بنت بميت راجل"، تأليف إبراهيم كامل، سيناريو وحوار عاطف عبدالدايم، إنتاج جنى للإنتاج الفني ريهام لاشين، بطوله إحسان ترك، قيس عبدالفتاح، ليد بدر، محمود إمام، محمد فكري، هاني جمال، ريهام لاشين، وآخرون. جنى للإنتاج الفني ريهام لاشين، بطوله إحسان ترك، قيس عبدالفتاح، ليد بدر، محمود إمام، محمد فكري، هاني جمال، ريهام لاشين، وآخرون. جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة ريهام لاشين فيلم "ليلة خميس"، كليب "بحبك كتير"، وبرنامج "أبراج المشاهير".

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