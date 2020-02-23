جنيفر لوبيز تعايد توأمها وتنشر صورة من طفولتهما

ميرنا وليد - بيروت - عايدت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ توأمها ماكس وإيمي بعيد ميلادهما الـ 12، ونشرت صورة لهما خلال طفولتهما عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت برسالة مؤثرة جاء فيها: "أعلم أنكما تبلغان 12 عاماً، اليوم، لكنكما ستظلان دائماً طفليّ، عيد ميلاد سعيد".

يذكر ان جنيفر لوبيز كانت قد أحيت حفل السوبر بول منذ اسابيع الى جانب الفنانة شاكيرا ووفقاً لبحث نيلسن ميديا فإن أكثر من 103 ملايين شخص، شاهدوا العرض في نصف نهائيSuper Bowl، اي حوالي 4% أكثر من مشاهدي عرض العام الماضي

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