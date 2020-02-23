دعوى قضائية ضد كاردي بي بتهمة الاعتداء والبصق على امرأة

ميرنا وليد - بيروت - رفعت سيدة اسمها إيماني إليس دعوى قضائية ضد الفنانة ​كاردي بي​ بتهمة الاعتداء عليها وضربها والبصق بوجهها.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، حدثت المواجهة بين الطرفين في مبنى طبيّ أثناء مغادرة كاردي العيادة عام 2018.

وفي التفاصيل، أرادت حارسة الأمن أن تلتقط صوراً وفيديو للمغنيّة التي لم تصرّح عن حملها في ذلك الحين، فطلبت كاردي منها التوقّف عن التسجيل لكنّ حارسة الأمن لم تستجب لطلبها، فراحت كاردي تضربها وتبصق عليها ليتضح ان حارسة الامن ليست الا ايماني التي رفعلت الدعوى لاحقا على الفنانة الشهيرة.



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