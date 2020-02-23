ما حقيقة خطوبة منة عرفة وعلي غزلان؟ - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر نجم مواقع التواصل ​علي غزلان​ صورة جديدة له برفقة الممثلة ​منة عرفة​ عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرا في الصورة سوياً أمام مسجد الشرطة بإطلالة كلاسيكية، فأثارا الجدل والتساؤلات حول ارتباطهما بشكل رسمي فيما رجح البعض ان يكون علي قد طلب يد منة وانهما بصدد إعلان خطوبتهما.

وكانت منة قد أثارت جدلا بسبب ظهورها المستمر مع علي غزلان عبر فيديوهاته على قناته الخاصة على يوتيوب ومن وقتها انتشرت اخبار كثيرة عن علاقة حب تجمعهما دون تأكيد فعلي من الطرفين

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