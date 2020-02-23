خاص الفن – رويدا عطية تكشف عن جديدها.. وماذا عن الثقة الزائدة؟

ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة السورية رويدا عطية نجاحاً كبير بأغنية "حدا تاني" التي طرحتها قبل يومين عبر صفحتها الرسمية على اليوتيوب، إذ حققت ما يقارب 65 ألف مشاهدة بعد 48 ساعة من إطلاقها، وهي من كلمات علي المولى و ألحان فضل سليمان و توزيع ايليا ناستا، بينما أخرج سامر محمود الكليب الخاص بالأغنية منطقة عاليه اللبنانية.
عطية وفي حديثها لموقع "الفن"، كشفت عن جديدها بشكل خاص وحصري، مشيرة إلى أن أغنيتها القادمة ستكون من كلمات علي المولى، مؤكدة أن هذه الأغنية تحمل جرعة زائدة من الثقة، على أن تصدر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
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