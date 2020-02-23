تراند اليوم : بعد حلقته مع الإبراشي .. شاهد أهم تصريحات محمد رمضان

حل الفنان محمد رمضان ضيفا على الإعلامي وائل الإبراشي في أولى حلقات برنامج “التاسعة” الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الانطلاقة الجديدة للتليفزيون المصري.

خلال الحلقة تحدث رمضان عن أزمته الأخيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر، والانتقادات التي يتعرض لها.

في هذا التقرير يستعرض FilFan.com أبرز تصريحات محمد رمضان في الحلقة:

– أنا مستاء جدا مما حدث مع الطيار، وتعرضت لهجوم قاس.

– أنا لست أول شخص يلتقط صورا في كابينة القيادة بالطائرة.

– فيديو غرفة العمليات لم يكن ساخرا من عقوبة الطيار كما اعتقد البعض، بل من الهجوم القاسي علي.

– لست مخطئا في أزمة الطيار الدليل أن سلطة الطيران المدني لم تعاقبني بل عاقبت الطيار، لأنه المسؤول الأول داخل الطيارة.

-أنا مدفعش جنيه من دون وجه حق، وطريقة تعامل الطيار معي لم تعجبني.

– أمتلك فيديو لو أنا راجل مؤذي كنت وكل من دافع عن الطيار هيعتذروا لي، والكابتن ممكن يتسجن بتهمة جنائية.

– المحامي الخاص بالطيار هو المحامي الخاص بمطرب مصري مشهور.

– القضية اللي رفعت لمنعي من الغناء اكتشفت إنها لمحامي تاني تابع لنفس الفنان برضو.

يارب ينصرك… رسالة ريهام سعيد إلى محمد رمضان

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– تعجبت من دعوات مقاطعتي، أنا اعرف إن المقاطعة دي بتتقال على المنتجات.

– اللي بيقولوا المقاطعة وغيره ودول نقطة في بحر جمهوري.

– اقول لأستاذ هاني مش عايز تديني تصاريح ماشي متدينيش، مش هعمل حفلات في مصر.. هروح أعمل حفلات برا.

– مطربي المهرجانات ليهم جمهور كبير في الشارع وأبسط حقوقهم إن ليهم شعبة جوا النقابة.

– حسن شاكوش وعمر كمال لما اتقالهم غيروا الجملة غيروها وده يُحترم.

– الفنان هو المتحكم في علاقته بالجمهور وأنا قررت من اليوم الأول أن أكون صادقا وصريحا.

– الجمهور هو اللي صنع نجاح محمد رمضان.

– بعتبر الجمهور أهلي ولما اشتري حاجة جديدة بقوله زي ما بروح أقول لأمي ومراتي.. مش استعراض نهائي.

– أي حد يتغاظ لما يشوفني مع ممتلكاتي وسياراتي فا ده شخص في الحقيقة بيكره الخير لجاره أكيد شخص حقود ومؤذي.

– أنا لما بمشي باللامبورجيني بين أهلي في إمبابة مبيقولوش غير ربنا يزيدك.

– باسم سمرة أخويا وصاحبي وحبيبي ومكنش في وعيه، لأن لو في وعيه فا إيدي الشمال جاهزة كنت رديت بيها.

– أنا هتكفل بالمرتب اللي كان الطيار بياخده من الشركة وهو يكمل في القضية اللي رافعها، هفضل ادفع المرتب لحد المحكمة ما تحكم سواء ليا أو ليه.