تراند اليوم : سماح انور تنافس الشيف شربيني وولده ببرنامج طبخ جديد

كتب- الخليج 365

الكثير من محبي الفنانة القديرة سماح انور يسألون عنها خلال الفترة القليلة الماضية بسبب اختفائها عن المسلسلات والافلام ، وعلى ما يبدوا ان سماح انور ستتحول خلال الفترة القادمة لعمل اكلات منزلية ووجبات غذائية للبيع بعدما كشفت على انها حصلت على شهادة للطبخ من فرنسا، موضحة أنها تفكر في تقديم برنامج تليفزيوني خلال الفترة المقبلة.

ويذكر ان الفنانة حلت علي برنامج ” مساء dmc ” مع الاعلامي الشهير اسامه كمال والذي يعرض علي قناه dmc وبدؤ الحديث عن مشوارها الفني والمصاعب التي كانت تقف امامها في الوسط الفني.

حيث ذكرت الفنانه سماح انور انها تعرضت لظروف وازمات ماديه شديده بسبب الحادثه التي تعرضت لها والتي كانت سبب في ابتعادها عن الفن والتمثيل. حيث انها ذكرت انها كانت تفاجئ بآخذ الادوار منها واعطائها لفنانين اخرين دون علمها.

لذلك قررت ان تتعلم الطبخ في اكبر مدارس الطبخ في فرنسا وتفتح مشروع من منزلها لتبيع وجبات جاهزه وبالفعل نجحت في ذلك وظلت عام كامل تعمل وتبيع الوجبات من منزلها.

حيث ذكرت انها كانت تتقمص دور سيده فرنسيه مصريه مقيمه في الشيخ زايد وتتلقي الطلبات عبر الهاتف من العملاء ,, كما تمنت ان تحظي بفرصه ان يكون لها برنامج طبخ تتميز فيه باكلاتها المبهره.

ثم ذكرت معاناتها وقت الحادث الذي تعرضت له والذي افقدها القدره علي السير علي اقدامها لمده 11 عام اجرت بسببه 42 عمليه وكانت معتمده اعتماد كلي علي نفسها وذكرت ان الشوارع في امريكا مؤهله لذوي الاحتياجات الخاصه ولكنها لم تشعر بالشلل الا فور نزولها الي مصر علي حسب تعبيرها حيث ان الشوارع غير مؤهله ابدا.