تراند اليوم : نجوم مسلسل “Friends”.. شاخو

يُعتبر مسلسل Friends واحد من أكثر المسلسلات الكوميدية أو لنكون أكثر تحديداً من أكثر المسلسلات المسرحية الهزلية شهرةً على الإطلاق، ويتم إطلاق هذا الاسم عليها بالنظر لتصنيف الكوميديا الخاص بها وواقع تسجيل الحلقات أمام جمهور في الاستديو بالإضافة إلى تمحورها حول شخصيات يتشاركون بيئة واحدة مع الكثير والكثير من المواقف المضحكة.

لا أتوقع هناك أحد لم يشاهد حتى حلقة واحدة من هذا المسلسل الشهير، وهو الذي بدأ عرضه عام 1994 واستمرّ لمدة 10 مواسم كانت آخر حلقاتها في السادس من مايو عام 2004، 10 سنوات من الضحك والمواقف الهزلية الرائعة، 10 سنوات من إبداع حقيقي استطاعت من خلاله 6 شخصيات رئيسية عن طريق 236 من الدخول إلى عقولنا وقلوبنا ونصب مخيّم من الصعب جداً حذف ذكراه.

تم مشاهدة الحلقة الأخيرة أثناء عرضها الأوّل من قبل 52.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، مما يجعل هذه الحلقة بالذات خامس أكثر حلقة نهائية مُشاهدة في تاريخ التلفزيون، وأكثر حلقة تلفزيونية مُشاهدة في العشر سنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين، وذلك أكبر دليل على شعبيّة هذا المسلسل المُطلقة.

كشف الممثل الكوميدي ديفيد شويمر الشهير بدور “روس جيلر” في مسلسل Friends أنه حتى الآن ليس لديه أدنى فكرة عما سيفعله هو وأصدقائه في المسلسل في العرض الخاص الذي سيظهرون به لتكريم مخرج المسلسل جيمس بوروز.

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وقال شويمر في حواره مع مجلة Us Weekly: “ليس لدي أي فكرة عما هو متوقع منا… بصراحة لا أعرف”، في إشارة منه إلى تواجد أبطال المسلسلات الأخرى التي أخرجها جيمس بوروز معهم.

أبطال مسلسل Friends

وتابع: “سأستقل الطائرة في هذا اليوم، لذلك سأظهر فقط. بناء على ما أخبرني به شين هايز، سنظهر كلنا على الخشبة ونتحدث عن جيمس (بوروز) ونحضنه”.

وأضاف: “أريد أن أكون معه عندما يتم تكريمه لأنه ساهم كثيرا في تسلية بلدنا والتلفاز في الـ 40 أو 50 سنة الماضية. من الجميل وجود حدث يكرمه. وأن يحاط بالكثير من الناس الذين يحبوه ومستقبلهم المهني تحدد على يديه”.

أما عن وصف الناس للحدث بأنه عودة لأبطال Friends، علق شويمر: “غير دقيق بالمرة”، حسب تصريحاته لمجلة People الأمريكية.

وأوضح: “أعني، من المستحيل تسميته عودة لـ Friends بينما أحد زملائنا خارج البلاد”، في إشارة منه إلى ماثيو بيري الذي أعتذر عن عدم الحضور.

وتابع: “لكن أنظر، إنه حدث هام. كلنا نحب جيمس بوروز وواثق أن ماثيو بيري كان سيتواجد معنا لو استطاع، لكنه يعمل في لندن. ربما في يوم ما سيكون هناك عودة، لكن هذه لن تكون هي”.

كما قال لـ E! News: “أتمنى لو يمكنني وصفه بعودتنا. إنه اجتماع لـ 5/6”.