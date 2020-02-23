شاهد.. إيفا لونغوريا ترقص مع ابنها احتفالا بنهاية الاسبوع!

كتب امير فتحي في الأحد 23 فبراير 2020 12:53 مساءً - نشرت الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا مقطع فيديو لها ولابنها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت إيفا لونغوريا مع طفلها وهي ترقص وعلقت كاتبة: “انها الجمعة حان وقت الاحتفال”.

وكانت طلة مسلسل “ربات بيوت بائسات”، Desperate Housewives، قد قالت، في تصريحات صحفية أنها أصبحت تنظر للحياة بشكل مختلف بعد إنجابها طفلها الوحيد، الذي لم يكمل العامين.

وأشارت إيفا لونغوريا (البالغة 44 عاماً) إلى أن حياتها مقسمة بين طفلها الوحيد وزوجها وعملها في هوليوود ومشاريعها الخيرية.