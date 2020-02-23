شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة بجلابية بيضاء!

كتب امير فتحي في الأحد 23 فبراير 2020 12:53 مساءً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في الفيديو الفنان هاني فاروق وهو يعزف على العود ويغني “حب ايه” للفنانة الراحلة “ام كلثوم” بينما كانت فيفي عبده ترقص بجلابية بيضاء. وعلقت فيفي عبده في الفيديو كاتبة: “الأغنية من صالون فيفي عبده بصوت المطرب والملحن هاني فاروق بحبكم اوووي”. يذكر ان فيفي عبده تبلغ من العمر حاليا 66 عاما ودائما ما تتعرض للانتقاد بسبب اسمترارها في الرقص.

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