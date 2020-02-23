ماذا قال الممثل المصري أحمد حلمي بعد لقائه الدكتور مجدي يعقوب؟

الأحد 23 فبراير 2020

أعرب الممثل المصري أحمد حلمي عن سعادته بلقائه الطبيب العالمي مجدي يعقوب خلال وجودهما مؤخرا في الإمارت، على هامش مبادرة "صناع الأمل".



ونشر حلمي صورته مع الدكتور مجدي يعقوب عبر حسابه على "أنستقرام"، وكتب "أخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كده وبس، لا.. ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كده وبس.. ده احنا كمان اتكلمنا كتير وفي الآخر اتصورت معاه".

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وأضاف "إحساس رهيب، دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف.. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة، لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللي قدامك، ودي اللي اسمها رهبة رهيبة، أنا حصلتلي رهبة رهيبة، وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ".

وخلال حفل ضخم أقيم في الإمارات، الخميس، أعلنت مبادرة "صناع الأمل" في دورة 2020 تبني مشروع بناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر، بوصفه مشروع العام الإنساني العربي، كما أعلنت اختيار الممثل المصري أحمد حلمي كأول سفير لصناع الأمل بالوطن العربي.