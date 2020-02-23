هاري وميجان يهاجمان إليزابيث الثانية.. لهذا السبب!

الأحد 23 فبراير 2020

هاجم الأمير هاري وزوجته ميجان، دوق ودوقة ساكس، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد اعتزامها حرمانهما من استخدام وصف "ملكي" في علامتهما التجارية.



وقال هاري وميجان "على الرغم من أنه لا يوجد سلطة للتاج الملكي أو لمجلس الوزراء على استخدام كلمة "ملكي" في الخارج، لا يعتزم دوق أو دوقة ساسكس استخدام كلمة (ساكس رويال) أو ملكي داخل المملكة المتحدة أو خارجها عندما تنتهي الفترة الانتقالية في ربيع عام 2020".

جاء ذلك في بيان نشره دوق ودوقة ساكس عبر موقعهما الإلكتروني، ونقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأحد، بعدما أعلن الاثنان أنهما سوف يتوقفان عن استخدام كلمة "ملكي" في العلامة التجارية التي سيطلقانها الربيع المقبل.

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وأضاف البيان: "وفقا لما تم الاتفاق عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، سيحتفظ دوق ودوقة ساكس بلقب السمو الملكي، لذلك سيستمر رسميا لقبهما صاحب السمو الملكي دوق ساسكس وصاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس".

وتابع الأمير البريطاني وزوجته "لن يستخدم دوق ودوقة ساكس لقبهما الملكي، إذ إنهما لن يكونا عضوين عاملين بالأسرة الملكية بداية من ربيع 2020".

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن دوق ودوقة ساسكس سوف يستمران في طلب حماية دائمة لهما ولنجلهما، "بسبب الوضع العام للدوق لكونه ولد في أسرة ملكية، وخدمته العسكرية والوضع المستقبلي للدوقة، والتهديدات والمخاطر المشتركة التي جرى توثيقها بصورة خاصة خلال الأعوام القليلة الماضية".

وأعلن قصر باكنجهام خلال يناير/كانون الثاني أن هاري (35 عاما) وميجان (38 عاما) "لن يكونا عضوين عاملين في العائلة الملكية" في المستقبل.