روبي تصارح منى زكي: أنت فتاة أحلامي

السبت 22 فبراير 2020

الفنانة المصريةروبي

لم تفوت الفنانة المصرية روبي فرصة تعليق النجمة منى زكي على أحدث صورها، لتصارحها بأنها "فتاة أحلامها" وسط دهشة عدد كبير من متابعيها الذين أكدوا أنها كانت ولا تزال فتاة أحلام كل الشباب.



روبي نشرت الصورة الثانية من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها بموقع إنستقرام، وجاء التعليق الأول من زميلتها منى زكي التي قالت: تجنيي، وعلى الفور ردت روبي: انت فتاة أحلامي، وجاءت أغلب التعليقات لتؤكد لروبي أنها كانت ولا تزال فتاة أحلامهم.

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يذكر أن روبي استعادت نشاطها الفني وانضمت رسميا لقائمة نجوم شرف فيلم "كيرة والجن" للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد، كما بدأت تصوير مشاهد فيلم "حلم سوسن" أمام الفنان أحمد فهمي تأليف أيمن وتار وأخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر أعمال روبى فيلم "حملة فرعون"، والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته عمرو سعد، محمود عبد المغنى، حمدى الميرغنى، محمد لطفى، رامز أمير، الإيطالية مايا، سوزان نجم الدين، والممثل العالمى مايك تايسون، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم حورية فرغلى وأحمد فهمى، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز.