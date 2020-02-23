محمد عساف يطلق أحدث أغانيه العراقية " شهالحلاوه "

السبت 22 فبراير 2020

محمد عساف

أطلق محبوب العرب الفنان محمد عساف أحدث أغانيه باللهجة العراقية، والتي حملت عنوان "شهالحلاوه" التي تعامل في إنجازها مع أسماء لامعة في مجال الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي.



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خصوصا بعد النجاح الكبير للعملين السابقين اللذين طرحهما، محققا بهما انتشارا واسعا في العالم العربي، من خلال أغنية "مكانك خالي" و"بصراحة" وعلى كافة المتاجر الإلكترونية .

وجاء هذا العمل مكملاً لمسيرة التألق والنجاح باللهجة العراقية، بعد أن أعاد تجربته في الغناء مع الشاعر رامي العبودي والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود .

وتقول كلمات الأغنية شهالحلاوه وهالنزاكَه وهالجمال سحر بعيونك حبيبي شي خيال فدوه للغمازة اروح والشفايف والشعر صارلي شقد اني عايش ماشفت هيجي بشر

ويرافق إطلاق هذا العمل الغنائي الجديد " شهالحلاوه " حملة إعلامية كبيرة في كافة الدول الخليجية والعربية، من خلال أثير الإذاعات العربية وعلى كافة المتاجر الألكترونية. للاستماع إلى أغنية "شهالحلاوه"