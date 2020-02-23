عمرو دياب لا يكبر لأنه كان كبير وهو صغير

السبت 22 فبراير 2020

عمرو دياب

ردا على صوره الأخيرة التي تظهر شبابه الدائم، تداول عشاق النجم عمرو دياب صور قالوا أنها نادرة له تظهره بالشارب أكبر بكثير من إطلالته حاليا، مع تعليقات ضاحكة أكدت أن دياب مش بيكبر لأنه كان كبير وهو صغير.



كما تم تداول صورة قديمة للنجم الملقب بين جمهوره بالهضبة، وتعود إلى بداياته الفنية وسخروا منه بمنحه لقب "سعيد الهوا"، صاحب الأغنية الشعبية "واحد أمبليه" وتحمل الصورة شبه كبير بين دياب، وسعيد الهوا،

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وتكشف كيف تغيرت إطلالته بعدما عرف طريق الشهرة، بينما أكد البعض أن الصور معدلة بتقنية الفوتوشوب وأن الصورة الأصلية بلا شارب، وأكدو أن هناك فنان قام بتعديل صور عدد كبير من النجوم بوضع الشارب على صورهم القديمة.

يذكر أن نجح في تصدر المراكز الثلاثة الأولى بقائمة الأكثر استماعا على تطبيق أنغامي بألبومه الجديد "سهران" في 48 ساعة فقط، بأغنية " هيعيش يفتكرني" وهي أول أغنية تم الكشف عنها من ألبوم سهران، وجاءت أغنية "جميلة" مع ابنته جانا دياب في المركز الثاني، واحتلت المركز الثالث أغنية مكانك في قلبي، ومن المنتظر أن تشهد القائمة صعودا لبقية أغنيات الألبوم بعدما طرح دياب أغنياته رسميا عبر قناته بموقع اليوتيوب.

ألبوم سهران تضمن 12 أغنية جديدة منها 4 من تأليف تامر حسين هي سهران الحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور، والثانية حايعيش يفتكرنى من الحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى، وجامدة بس لنفس الملحن والموزع، ومكانك فى قلبى من الحان شريف بدر وتوزيع طارق مدكور، إضافة لأغنية "جميلة" بالمشاركة وهي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب، وتغني فيها ابنته مقطع باللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تضم الأسطوانة الرسمية ثلاث أغنيات طرحها عمرو دياب منفردة خلال الأشهر الماضية وتردد أنها ستصدر ضمن ألبوم "أنا غير".