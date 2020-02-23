لا زلت متعلقة بطارق العريان وأعالج أحزان طلاقي مع أطباء نفسيين

السبت 22 فبراير 2020

المطربة السوريةأصالة

كشفت المطربة السورية أصالة عن عدم تجاوزها حتى اللحظة لأحزان انفصالها عن زوجها طارق العريان، مؤكدة أنها مرت بحالة من عدم الاستقرار النفسي عقب الطلاق ولجأت للاستعانة بجهود أطباء نفسيين.



أصالة علقت على الانفصال للمرة الأولى، في لقاء تلفزيوني من باريس مع فضائية سكاي نيوز عربية ، و قالت: الناس حافظين ضعفي وقوتي وانكساري وكرامتي .. من 25 سنة أنا مجموعة من هذه الأشياء.

أضافت: أنا مشاعري مترجمة بيني وبين الناس وأنا أحب هذه العلاقة بيني وبين الناس، والفترة اللي غنيت فيها أغنية شامخ كنت حزينة ومكسورة وتعبانة نفسيا و بتعالج عند دكتور نفسي .. ولسة لحد دلوقتي لأني مريت بظروف سيئة أدت إلى انفصالي .. اكيد مكنتش بحالة مستقرة واللي صورته كان الحقيقة وهذا جزء من شخصيتي.

واعترفت بحبها للعريان قائلة: زعلت بسبب انفصالي عن طارق العريان جدًا كتير لأنه مش اي راجل .. أنا كنت متعلقة بيه كتير وبحبه .. الحب والعشق في حياتي مش سهل وأنا حبيته كتير.

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أصالة المتواجدة في باريس لحضور عروض الموضة أكدت أنها تترك مهمة أناقتها للمصمم نيكولا جبران، وقالت أسلم له حالي وهو يختار المناسب لي، وقالت: عندما أتسوق ملابس تأتي "خلطبيطة" ولا أعرف كيفية تنسيقها، والجأ وقتها إلى صديقاتي لمساعدتي في مهمة تنسيق الملابس.

وقالت أنها شاطرة في شراء الملابس الرجالية، وشقيقها انس وابنها خالد وبقية شباب العائلة يسعدون باختيارها لملابسهم.

يذكر أن أصالة أعلنت طلاقها رسميا من المخرج طارق العريان، وأصدرت بيانا أكدت فيه على رغبتها في عدم الخوض بالتفاصيل، وطلبت من الجميع الحرص على مشاعرها ومشاعر أطفالها.

أصالة نشرت واحدة من الصور الرومانسية التي تجمعها بالمخرج طارق العريان عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي.

تابعت قائلة: وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره.