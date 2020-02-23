جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة القصيرة لثلاثة من فروعها

السبت 22 فبراير 2020

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات اليوم السبت، عن القائمة القصيرة لفروع الآداب والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة في دورتها الرابعة عشرة.



وبحسب رويترز، فقد شملت القائمة القصيرة لفرع الآداب ثلاثة أعمال من بين 13 عملا، وهي رواية (أرواح صخرات العسل) للكاتب السوري ممدوح عزام، وديوان شعر (بالكأس ما قبل الأخيرة) للتونسي منصف الوهايبي، والمجموعة القصصية (مأوى الغياب) للكاتبة المصرية منصورة عز الدين.

كما شملت القائمة القصيرة لفرع المؤلف الشاب ثلاثة أعمال من بين 11 عملا، وهي رواية (كل الأشياء) للكاتبة الكويتية بثينة العيسى، ودراسة (علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان) للباحث العراقي حيدر قاسم مطر التميمي، ودراسة (المحاورة في أدب أبي حيان التوحيدي: دراسة في خصائص التفاعل التواصلي، الأدب المجلسي في مدونات التوحيدي) للباحثة السعودية منال بنت صالح بن محمد المحيميد.

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وشملت القائمة القصيرة لفرع أدب الطفل والناشئة ثلاثة أعمال من بين 13 عملا، وهي قصة (نزهتي العجيبة مع العم سالم) للإماراتية نادية النجار، وقصة (الفتاة الليلكية) للفلسطينية ابتسام بركات، وقصة (ساقي الماء) للإماراتية مريم صقر.

وكانت الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب اعتمدت الأسبوع الماضي القوائم القصيرة للفروع التسعة للجائزة.

ويقام حفل إعلان الفائزين وتسليم الجائزة في 16 أبريل/نيسان في الإمارات بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ويحصل الفائز في كل فرع على ميدالية ذهبية ومبلغ 750 ألف درهم إماراتي بينما يحصل الفائز في فرع (شخصية العام الثقافية) على ميدالية ومليون درهم.