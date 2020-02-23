كارول سماحة تطلّ على جمهورها من الكواليس وتسرق الأنظار

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية كارول سماحة على جمهورها من كواليس جلسة تصوير جديدة عقدتها في الساعات الماضية، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها بعد.

ونشرت كارول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعد للتصوير وأرفقته بتعليق عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بتعليق جاء فيه: “مستعد للتصوير”.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، في أوّل تعاون لها مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال فنيّة تعرض حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـAnghami Originals.

الأغنية تحمل اسم “مش هعيش” وهي كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام في مصر. وعلمنا من مصادر خاصة بموقعنا أن هذه الأغنية هي مقدّمة لألبوم جديد تعمل كارول سماحة على تجهيزه في سرية تامة على أن يبصر النور قريباً.

وأضافت مصادرنا أن كارول سماحة ستصوّر أغنية “مش هعيش” في العاصمة الفرنسية باريس تحت إدارة المخرج جاد شويري في فكرة مميّزة ستشكّل مفاجأة لجمهورها.