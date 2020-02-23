جنيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلاد توأمها من زوجها السابق

متابعة بتجـــــــــرد: إحتفلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز بعيد ميلاد توأمها ماكس وإيميه من زوجها السابق مارك أنطوني. ونشرت عبر حسابها على “إنستغرام” صورة تعود إلى المرحلة التي كانا حديثَي الولادة. وظهرت لوبيز معهما في الصورة المرفقة التي علّقت عليها بهذه الكلمات: “أعلم أنكما بلغتما الـ 12 عاماً اليوم، ولكنكما ستظلان طفليّ الصغيرين. عيد ميلاد سعيد لولديّ الجميلين”.

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