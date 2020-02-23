متابعة بتجــــــــرد: احتفلت الممثلة اللبنانية كارمن لبس بعيد ميلادها بصورة مميزة جداً، أثارت تفاعلاً كبيراً من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وقد نشرت كارمن لبس صورة جديدة على حسابها على انستغرام، أظهرت جمالها وعفويتها. وأرفقت لبس الصورة بتعليق أكّدت من خلاله على أن العمر هو مجرّد رقم في حياة الإنسان، إذ كتبت: “وهيك صار عمري ٥٧… بس ولا مرة كنت مقتنعة إنو العمر مجرّد رقم قد اليوم.. و إنت؟”.

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كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبس تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بصورة مميزة.. “العمر مجرّد رقم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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