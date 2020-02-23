المغنية التركية اريم ديرجي تصف نفسها بـ”الكلبة”.. والجمهور يعلق

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت المغنية التركية اريم ديرجي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الجمهور التركي حين وصفت نفسها بالـ”كلبة”، الامر تلذي عرضها للكثير من الانتقاد لا سيما وانه تم اجتزاء ما قالته.
وقالت اريم ديرجي في لقاء اعلامي: “أنا كلبة. الكلاب تنسى الأمور السيئة وتتذكر الأمور الجيدة فقط، لذا أبي دائماً يقول لي “كوني كلبة”، في اشارة منها الى انها لا تكترث للاشاء السلبية في حياتها وتفضل دائماً تذكر اللحظات الجميلة والجيدة في حياتها.
واضافت: “أنا أعشق مثل الكلاب وأندم مثل الكلب ومخلصة كالكلب”، الامر الذي شكل صدمة لمحبيها الذين انتقذوا تشبيهها لنفسها بهذه الطريقة، مع تفهمهم لمعنى كلامها والرسالة التي ارادت ان تصل للجمهور الا ان التعبير خانها.
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