متابعة بتجــــــــــرد: نشرت المطربة المصرية مي كساب على حسابها الخاص بـ”تويتر” تغريدة هاجمت فيها الصحافيين الذين ينشرون أخباراً عنها دون ان يتيقنوا من حقيقة ما يكتبونه.
وقالت في تغريدتها: “السادة الصحفيين حرام عليكم أنا تعبت أعمل أغنية اسمها سينجل تقولو انفصلت، أواسي جوزي في مصيبته تقولو اتحدت، بجد أنا تعبت إنتو مش بتساعدونا ولا دي اسمها صحافة، ارحمونا بقي بجد كده كتير، عاوزين تولعوها أكتر مش ممكن إحنا مش ناقصين بجد كفاية علينا قوي كده إحنا استحملنا كتير كفاية”.
يذكر أن مي كانت طرحت أغنية في عيد الحب الماضي بعنوان “سينجل”، وبعدها انتشرت أخبار عن انفصالها عن زوجها طرب المهرجانات أوكا، لتخرج على جمهورها بتغريدة هاجمت فيها مروجي تلك الشائعة وتعلن أنها لم تنفصل عن زوجها، ثم أعلنت عن أغنية زوجها الجديدة والتي حملت عنوان “طب ليه كده”، وهو ما اعتبره الكثيرون تحدياً لقرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بإيقاف مطربي المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تفتح النار على مطلقي الشائعات: “أنا تعبت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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