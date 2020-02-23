الملاكم أمير خان يستقبل طفله الثالث.. اسمه عربي ويعلق: "الحمدلله"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الملاكم العالمي من أصول باكستانية "أمير خان" البالغ من العمر 33 عاما وزوجته "فريال مخدوم" عن استقبال ابنهما الثالث يوم أمس السبت.

وكشف الملاكم عن اسم ابنه من خلال صورة نشرها عبر حسابه على إنستغرام، والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 1.3 مليون متابع، حيث نشر صورته وهو عاري الصدر ويحمل مولوده الجديد، وعلق عليها قائلا: "ابني الجميل محمد زافيار خان ولد اليوم في 22/02/2020 ويزن 3.5 كغم"، مستكملا تعليقه بهاشتاغات: "أب لثلاثة، الحمدلله، مبارك".

وإلى جانب الطفل محمد، لدى أمير وفريال الطفلة "لميسة" البالغة من العمر 5 سنوات، والطفلة ألاينا البالغة من العمر عامين تقريبا.

وفي أثناء حمل زوجة الملاكم أمير خان، كانت فريال مخدوم تشارك متابعيها على إنستغرام الذين يصل عددهم إلى 885 ألف متابع بمراحل تطور الحمل لديها، من خلال نشر الصور والظهور بستايلات حمل مختلفة وعصرية.

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وكان آخر هذه الصور ظهور فريال وهي ترتدي بيجاما من قطعة واحدة لونها وردي خاصة بالحوامل من علامة Pretty Little Things، إذ علقت عليها قائلة: "مرحبًا يا شباب، على الأرجح أن تكون هذه آخر صورة لي ببطني المنتفخ قبل أن ألد. إنني متوترة ومتحمسة في الوقت ذاته، ولا أستطيع الانتظار لمقابلة أميري".

وفي الشهر الماضي، اعترفت فريال بأنها كانت تمر في صراع لأجل اختيار هدية إنجابها لطفلها الثالث، حيث طلبت من متابعيها عبر إنستغرام مساعدتها على اختيار الهدية الباهظة، فخيرتهم بين حقيبة "هيرميس كيلي" زرقاء والتي يصل سعرها إلى 10,700 دولار، وحقيبة "هيرميس بيركين كلاسيك" بنية يصل سعرها إلى 9,850 دولارا.

يذكر أنه أعلن أمير وفريال عن توقعهما إنجاب طفل ثالث في شهر أغسطس الماضي، من خلال فيديو ظريف شاركاه عبر حساباتهما على السوشال ميديا، حيث قالا: "يا شباب، نتوقع إنجاب طفل ثالث، نشعر بالحماس والتوتر".

تزوج أمير من فريال في عام 2013 خلال حفل رومانسي، وتخلل زواجهما العديد من إشاعات الخيانة من طرف أمير خان، لدرجة أنهما انفصلا لفترة قصيرة في عام 2017 عندما كانت مخدوم حاملا بطفلتهما الثانية.