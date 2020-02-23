محمد رمضان يعلق على دفع باسم سمرة له: لم يكن بوعيه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق الفنان المصري محمد رمضان، لأول مرة على مقطع الفيديو المثير للجدل، الذي تم تداوله على نطاق واسع خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيام مواطنه باسم سمرة بدفعه بشكل غريب، في حفل زفاف أقيم في شهر ديسمبر الماضي.

وقال رمضان تعليقا على الواقعة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "التاسعة مساء"، على القناة الأولى المصرية: "لقد شاهدت الفيديو بالفعل، وحينما حدث هذا الموقف، شعرت في حينها أن الأمر غريب".

وأضاف: "تداركت الموقف، لم يكن لي أي رد فعل، باسم سمرة صديقي ومثل أخي، ولم يكن في وعيه أثناء قيامه بدفعي".

وتابع: "إذا كان باسم في وعيه فرد فعلي سيختلف بالتأكيد، يدي اليسرى ستكون جاهزة لرد الدفعة له على الفور".

ومن جانبه، استنكر الإعلامي وائل الإبراشي مقدم البرنامج، تعبير "لم يكن في وعيه" الذي قاله رمضان، مؤكدا أن باسم سمرة فنان كبير وواع لما يفعله وأكد أنه لم يكن يقصد دفعه أو الاعتداء عليه كما أكد البعض.

إلا أن محمد رمضان رد على حديث الإبراشي، قائلا: "لم يكن متعمدًا!، هذا يعني أنه لم يكن في وعيه، الأمر واضح تمامًا".

وكان باسم سمرة قد نفى واقعة اعتدائه على زميله ومواطنه محمد رمضان في حفل زفاف شعبي أقيم بمنطقة "المنيب" بمحافظة الجيزة.

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وفسر سمرة في تصريح خاص لـ"فوشيا"، مقطع الفيديو المتداول له وهو يدفع محمد رمضان بيده أثناء غنائه على المسرح، قائلا: "لم أقصد ما تم تداوله على المواقع، محمد صديقي ومثل أخي ولا يوجد بيننا ضغينة لكي أدفعه كما تردد".

وأضاف الفنان المصري: "حفل الزفاف الذي حضرناه أنا ومحمد كان ممتلئا عن آخره بالناس، وكانت هناك تدافعات من قبل البعض تجاهي، أثناء غناء محمد رمضان".

وتابع: "البعض أرادوا أن يسلموا علي أنا ومحمد وكنت أحاول الابتعاد عن الزحام وبسبب التدافع من الخلف، تدافعت أنا أيضا تجاه رمضان، الأمر غير مقصود".

واختتم: "مواقع التواصل تضخم الأمور ويتم تفسيرها بصورة خاطئة من أجل جلب المشاهدات وزيادة التفاعل، ما حدث كان عفويًا وليس مقصودًا على الإطلاق".

وتسبب مقطع الفيديو بضجة واسعة بين المتابعين، حيث كان يغني محمد رمضان أغنية "إنساي" ويلتف حوله عدد كبير من الأشخاص، وكان باسم سمرة يمر من جانبه فانفعل عليه وأزاحه بيده بشكل غريب.