ذا فويس كيدز: اختتام مرحلة المواجهة.. و 5 مواهب تتأهل من كل فريق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختتمت يوم أمس مرحلة المواجهة في برنامج المواهب "ذا فويس كيدز" بتأهل 5 متسابقين من كل فريق لمرحلة المواجهة الأخيرة.

وشهدت الحلقة بعض الأحداث المميزة ما بين السعيدة والحزينة، كما وصفت بالحلقة الأصعب من ناحية القرارات التي اتخذها أعضاء لجنة التحكيم.

البداية كانت من فريق نانسي عجرم، الذي شهد مواجهتين فقط، إحداهما انتهت بتأهل الطفل محمد إسلام، والثانية بتأهل الطفل يوسف حسن للمرحلة المقبلة.

لتنتقل بعدها المنافسة إلى فريق الفنان محمد حماقي، والتي شهدت 3 مواجهات قوية جدا، كان القرار فيهم صعبا على الفنان المصري.

في المواجهة الأولى اختار حماقي الطفل محمد ياسين ليكمل مشواره معه، أما في الثانية والتي شهدت منافسة قوية جدا فاختار حماقي الطفل عمر بسبب إحساسه المميز، لينهي المنافسة في فريقه باختيار الطفلة ياسمين أسامة بعد أداء مبهر على الحلبة.

النهاية التي يمكن وصفها بالمسك كانت في فريق عاصي الحلاني، والذي بدوره اختار الطفلة آمنة دمق في أولى المواجهات، فيما اختار الطفل مارون بعد تقديمه أداء مبهرا لأغنية الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، وانتهت الحلقة والمرحلة بشكل كامل باختيار الطفل أحمد خلوف من قبل الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

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وبذلك يتأهل من كل فريق 5 متسابقين، ليغني كل منهم لوحده في الحلقة المقبلة، على أن يقوم المدرب باختيار متسابقين اثنين فقط للمنافسة على اللقب في الحلقة النهائية.

وكالعادة، لفتت مواهب الأطفال أنظار الجمهور الذين تغزلوا بقدراتهم وأدائهم المبهر على المسرح، مؤكدين أن جميعهم يستحقون البقاء في البرنامج.

وعلى صعيد متصل، من المفترض أن تقدم الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال الحلقتين المتبقيتين من البرنامج بعد إعلان المصرية ناردين فرج الانسحاب عبر فيديو نشرته، دون توضيح أسباب هذا الانسحاب.

وفي السياق نفسه، أثار انسحاب فرج المفاجئ، مع تردد أخبار بوقت سابق عن انضمام هلال إلى التقديم، العديد من التساؤلات عن سبب التغيير، خاصة أن الحلقات التي ظهرت فيها ناردين مؤخرا جميعها تم تسجيلها في وقت سابق.

فيما تساءل الجمهور عن برنامج المواهب "ذا فويس سينير" وموعد عرضه، وفيما إذا كان سيبدأ بعد ذا فويس كيدز مباشرة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.