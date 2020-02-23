فيدكون أبوظبي يستضيف نجمة موقع يوتيوب نور ستارز

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن مؤتمر ’ فيدكون أبوظبي‘ الذي تنظمه شبكات ’فياكوم سي بي اس‘ الإعلامية الدولية بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أكبر فعالية عالمية لقطاع الفيديو عبر الإنترنت، عن انضمام نجمة موقع يوتيوب نور ستارز إلى قائمة المشاركين البارزين من مبتكري الفيديو على الإنترنت في دورته الأولى التي تستضيفها العاصمة أبوظبي.

وعن مشاركتها في فيدكون أبوظبي، قالت نور ستارز: "أشعر بالحماس للمشاركة في النسخة الأولى من مؤتمر ’فيدكون أبوظبي‘. يسعدني وصول هذه الفعالية المتميزة إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى، خاصةً مع تنامي منصات الفيديو على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة. وأتطلع للقاء كافة المعجبين في أبوظبي على هامش هذه الفعالية الرائعة!".

اكتسبت نجمة اليوتيوب نور ستارز شهرةً واسعة بفضل تقديم مقاطع فيديو تتمحور حول الجمال والكوميديا ونمط الحياة والكثير غيرها. وكانت نور ستارز قد بدأت مسيرتها على يوتيوب عام 2014، عندما نشرت أول فيديو لها بعنوان "ماذا يوجد في جوالي" حيث تصدرت منذ ذلك الحين مواقع التواصل الاجتماعي، لتجمع ما يزيد عن 14 مليون متابع على يوتيوب وحده، حيث تجذب أعمالها الفريدة والترفيهية المتابعين من كافة أنحاء العالم.

كما أعلن مؤتمر ’فيدكون أبوظبي‘ عن استضافة المزيد من مبتكري المحتوى الرقمي المحليين والعالميين، وعلى رأسهم التوأمان ’ميريل توينز‘ اللتين حصدتا مليار مشاهدة على منصاتهما، حيث بدأت شهرة التوأمين بفضل قناتهما على يوتيوب وظهورهما في البرامج التلفزيونية والأفلام مثل Jane The Virgin وFaking It وLike A Boss من إنتاج ’إم تي في‘.

كما تم تأكيد مشاركة ’آر سي إل بيوتي 1010‘، النجمة الرائدة في مجال محتوى الجمال ونمط الحياة، إلى جانب ثنائي الكوميديا الكندي ’يو تو تي في‘؛ وصاحب الوجه الذي أضحك الملايين لويد كادينا، ونجم اليوتيوب تايجر، بالإضافة إلى نجم مواقع التواصل الاجتماعي البحريني كاج، ومبدع المحتوى الترفيهي ’توبز‘، والشخصية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي شخبار، الذي اكتسب شهرته بفضل سلسلة الفيديوهات التي نشرها على يوتيوب بعنوان "ردة فعل الأجانب من الأكل العربي".

ينضم هؤلاء النجوم إلى قائمة المشاركين في مؤتمر ’فيدكون أبوظبي‘، والتي تضم ليلى مراد وتشاد وايلد كليه وفي كوينت وجابي حنا وكُرت هيوجو شنايدر وأحمد حسن وعمر فاروق وسام تسوي وأليكس واسابي؛ وروان وريان؛ وبرنت ريفيرا ومات ستيفانينا؛ ورانز ونينا؛ وناز وميشيل داي وليكسي ريفيرا وبين أزيلارت وويل داسوفيتش وإكناني.

كماكشف ’فيدكون‘ أيضاً عن إضافة جلسات تضم مجموعة جديدة إلى المتحدثين في مساحة "مسار القطاع"، بما في ذلك جوين ميلر، نائب الرئيس لشؤون المحتوى لدى ’كين‘؛ وسلمى جفري، مقدمة برنامج ’كونتنت ماركتينج تيبس‘؛ الرئيس التنفيذي لـFame شيراز شيراز حسن ، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ‘الفن’ محمد فتال وريان بوساك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ’سوبر بام‘؛ وجافين مك جاري، مدير وكالة ’جمب واير ميديا‘؛ وجوش زيمرمان، مؤسس ’كرييتور كوتش‘. وسيُقام " مسار صناع المحتوى "يومي الأربعاء والخميس في 25 و26 مارس، حيث يتضمن حلقات حوار وجلسات تتمحور حول الاستراتيجيات والأسرار والمعلومات والرؤى المتعلقة بالتأقلم والازدهار في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم. ومن بين الجلسات التي تم تأكيد استضافتها وتنظيمها مؤخراً:

• النمو الكبير في موقع يوتيوب: الأسلوب المعتمد على البيانات

• الإبداع لأغراض سامية: تعزيز نجاح العلامة التجارية عبر تقديم قصص ذات أهداف مهمة

• حروب الإنترنت ومستقبل التلفاز

