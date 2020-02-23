شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36.. حربى يصل لسوزى ويفشل فى معرفة قاتل أخته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت أحداث مسلسل "الأخ الكبير" في الحلقة الـ 36، بعدما استطاع حربي – محمد رجب – الوصول إلى سوزي – عبير صبري في منزلها، حيث هددها بسلاح أبيض للاعتراف على المتسبب في قتل شقيقته صفية – هبة مجدى – لتعرض عليه أن تساعده على السفر بعلاقاتها مع أشخاص أصحاب مناصب كبيرة وبعد ضغط عليها رفضت الإفصاح عن الشخص تحديداً وأكدت أن شريف الباشا – إيهاب فهمى – يعرف كل شيء.

وفى أثناء تواجد حربى في منزل سوزى وكانت معه نور – أيتن عامر- وفجأة دخل عليهم شخص مسلح وهو الذى كلفه شريف بقتل سوزى، وهددهم ولكن وصل جمال - محسن منصور- في اللحظات الأخيرة واستطاع انقاذ حربى ونور وتهريبهم قبل وصول الشرطة إلى المنزل، حيث تم التحقيق مع سوزى وسعاد – دعاء حكم - التي تعمل عندها وكانت متواجدة في المنزل وقتها حيث أنها كانت السبب وراء وصول حربى لسوزى بعد مراقبتها من قبل جمال.

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بدوره أخلف سبارس – عزوز عادل – اتفاقة مع حربى بمساعدته للوصول الى كريم – محمود حجازى – حيث قابل شريف وطلب منه مبلغ مالى نظير سكوته، كما أبلغه بمكان حربى مرة أخرى بعدما اتفق معه على دفع ضعف الملبغ الذى حصل عليه من كريم في المرة الأولى، ولكن ملقاط – احمد امام – يعلم ما قام به سبارس ويخبر حربى ويستطعا الهرب من المكان قبل وصول شريف.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.