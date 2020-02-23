تراند اليوم : ما أحلى الرجوع إليه.. عمرو سعد رجع لمراته

كما قالت السيدة نجاة الصغيرة المطربة الكبيرة في أغنيتها ما أحلى الرجوع إليه، احتفل عمرو سعد برجوعه إلى زوجته مرة أخرى.. إليكم التفاصيل..

احتفل النجم عمرو سعد في حفل صغير بعودته مرة أخرى لزوجته وتحديدًا مع بداية العام الجديد وذلك بعد عدة شهور من الطلاق أعلنته شيماء فوزي، والدة أبنائه علي ورابي

وقال رابي نجل النجم عمرو سعد في تصريحات صحفية، أن والده ووالدته عادوا من جديد وأن الأمر كان خلافًا بين الأثنين مر منذ فترة طويلة

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وأضاف أن سعد حرص على مفاجئتهم بالبعودة لزوجته شيماء فوزي من جديد، التي كانت قد أعلنت انفصالها على انستجرام في أكتوبر 2019 حيث نشرت صورة عبر صفحتها الشخصية، وعلقت عليها: أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد

وكشف رابي أن والده أقام حفلا صغيرا لأهله وأصدقائه أعلن فيه عن مفاجأة إعادة ورد زوجته وأم أولاده، أو استئناف الحياة معها، وكانت هذه ضمن مفاجآت مع الساعات الأولى من العام الجديد

وانفصل عمرو سعد عن زوجته وذلك بعد زواج أكثر من 10 سنوات، ونشرت شيماء فوزي، في وقت سابق ايضًا، صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات والصور انستجرام ، وعلقت عليها قائلة: إذا قال لك أنا معها لأسباب ومسببات وظروف هو كاذب هو معها لأنة يحبها هي ولا غني عنها هي مساء الهنا والسعادة