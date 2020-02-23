ريهام سعيد توجه رسالة إلى محمد رمضان ” : يارب ينصرك ومتقعش زيي “

كتب امير فتحي في الأحد 23 فبراير 2020 11:48 صباحاً - نشرت الإعلامية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا وجهت من خلاله رسالة إلى الفنان ” محمد رمضان ” على خلفية الأزمة التي يمر بها في الوقت الحالي والهجوم عليه بسسب مشكلته مع الطيار ” أشرف أبو اليسر ” إلى جانب قرار منعه من الغناء .

فكتبت ريهام سعيد معربة عن دعمها ومساندتها لمحمد رمضان قائلة : ” محمد رمضان بيفكرني بنفسي من 6 سنين لما عديت الخطوط المشروعة للنجاح كانوا بيألفولي تهم وكل تهمتي صدقي وثقتي بنفسي ونجاحي .. يارب ينصرك يا محمد ومتقعش زيي ” .

وعلقت على المنشور وقالت : ” حسبنا الله ونعم الوكيل ” .