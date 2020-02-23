شاهد .. كيف أصبح شكل ” ألما ” طفلة مسلسل نور التركي

كتب امير فتحي في الأحد 23 فبراير 2020 11:48 صباحاً - بعد ما مرور حوالي 15 عاما على عرض المسلسل التركي الشهير ” نور ” في العالم العربي والذي حظى بشعبية وبنسبة مشاهدة عالية بين جماهيره ونال أبطال المسلسل شهرة كبيرة عربيا .

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورا لأحد أبطال العمل وهي ” كايرا سيمور ” المشهورة بدور الطفلة ” ألما ” في المسلسل والتي لعبت دور حفيدة فكري بيك ووالدتها دانا .

وتظهر كايرا سيمور في الصور بعد أن أصبحت شابة ولم تتغير ملامحها كثيرا وتفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير والذين أشادوا بجمالها

يذكر أن كايرا إبتعدت عن التمثيل واهتمت فقط بدراستها وفقا لتقارير فنية تركية .. وتدرس في الوقت الحالي الموسيقى كما أنها تفضل العزف على آلة الكمان .

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