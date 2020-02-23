أحمد حلمي: “أنا دخلت التاريخ”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد حلمي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعته بجراح القلب المصرى العالمي مجدى يعقوب، أثناء حضوره مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة التي أقيمت بدولة الإمارات.

وكتب حلمى على الصورة قائلاً: “أخيراً قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كده وبس، لأ.. ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كده وبس.. ده إحنا كمان اتكلمنا كتير وفي الآخر اتصورت معاه.. إحساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف.. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة.. لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللي قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. أنا حصلتلي رهبة رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ”.

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، أعلن عن جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال المبادرة.