بالفيديو – هيا الشعيبي تشن هجوما على المتطفلين وتدافع عن هذه الشابة

متابعة بتجــــــــــرد: شنت الفنامة هيا الشعيبي هجوماً شديد اللهجة عل بعض المتطفلين الذين ينتقدون ويعلقون على الفاشينيستا فوز الفهد وقصة زواجها، مؤكدة ان الامر لا يعني أي شخص سوى صاحبة الشأن.
ولفتت في مقطع فيديو على “سناب شات” الى انها قرأت الكثير من التعليقات القاسية والانتقادات حول زواج الفهد من مليونير وقالت: “الناس قايمة وقاعدة على فوز الفهد الله يوفقها والله يسر حالها تزوجت فلان او علتان انتو شو عليكم. تزوجت مليونير او لا انتو شو شكو”.
واضافت “خلو الناس ترتاح. يعني ما عندكم غير هالموضوع شوفوا موضوع كورونا احسن لكم”.
وكانت الفنانة الكويتية تفاعلت مع قضية تعذيب طفلة من قبل أمها في الإمارات وأعربت عن استعدادها لتبنيها والاهتمام بها إلى جانب أولادها. ودعت إلى إنزال اشد العقاب بالام، واصفة اياها بالمجرمة.
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