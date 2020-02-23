محمد رمضان يتحدث عن حبس الطيار وحملات مقاطعته وسياراته المستفزة

متابعة بتجــــــــــرد: حل الفنان محمد رمضان ضيفاً على الإعلامي وائل الإبراشي في أول حلقة من برنامج “التاسعة” على التليفزيون المصري في أول ظهور إعلامي بعد الأزمات التي واجهها الفترة الماضية.

وفي بداية اللقاء قال رمضان، إن حملات المقاطعة التي يتعرض لها على السوشيال ميديا غريبة جداً، مردداً: “أنا المقاطعة اللي أعرفها هي مقاطعة البضائع واللي إحنا برضه في الآخر مبنعرفش نعملها”.

وأضاف ساخراً إن حملة المقاطعة موجهة، وكل من يدعو إلى المقاطعة نقطة في بحر جمهورى.

وأضاف إنه مستاء جداً بسبب القرار الذي تم ضد الطيار المصري أشرف أبو اليسر؛ موضحاً أنه لم يكن أول فنان يقوم بالتقاط صور داخل كابينة الطائرة.

وتابع: “الحكم قاس على الطيار، والفيديو اللي أنا نشرته لم أقصد به الإساءة إليه، ولكن كنت أريد التضامن معه لكن هناك ناس فهمت غلط»؛ منوها أنه لم يخطئ في حق الطيار بدليل سلطة الطيران المدني لم تقاض إلا الطيار.

وأوضح أن أحد الأصدقاء استأذن الطيار في التقاط صور في الطائرة قائلاً: «الطيار قال لا ده ييجي يقعد جنبي مش يتصور صورة».

وأشار إلى أنه عقب إيقاف الطيار، جاء إلى مكتبه وطلب 9.5 مليون جنيه تعويضاً عن إيقافه أو التشهير به على السوشيال ميديا.

وتابع: “أنا قلت له خلي السوشيال ميديا تديك الفلوس.. أنا فلوسي تحت جزمة أي محتاج ولكن بالحب».

واستطرد: «أنا مستغرب الدعوى اللي رفعها الكابتن أبو اليسر إنه عايز 25 مليون جنيه، ولم يقدم طعناً على قرار وزارة الطيران للعودة للعمل».

تابع: “الطريقة معجبنتنيش خالص، خد عيني بالحب إنما صيغة التهديد دي معجبتنش، فقولتله أنا مدفعش جنيه بدون وجه حق، فلوسي كلها تحت رجل أي محتاج سواء أعرفه أو لا، لكن مدفعش 10 جنيه بدون وجه حق.. اقسم بالله ما حصل إني اتصورت بدون إذنه، هو قال إني اتصورت بدون ما يعرف، المخطئ هو الكابتن، أنا عندي فيديو لو أنا راجل مؤذي كنت رفعته.. لو نزلته أقسم بالله كل من دافع عنه هيعتذروا لي، الكابتن ممكن يتسجن بتهمة جنائية.. لكن هو مقدمش طعن ومش عاوز يرجع الشغل”.

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واقترح رمضان حلولاً لأزمته مع الطيار، موضحا أنه يعرض عليه على الهواء مباشرة أن يتكفّل براتبه الشهري الذي كان يتقاضاه من الشركة، إلى أن يصدر حكم قضائي في القضايا التي رفعها.

وتابع: “أنا هتكفل بالمرتب اللي كان بياخده من الشركة وهو يكمل في القضية اللي رافعها.. أنا هفضل أدفع المرتب لحد المحكمة ما تحكم سواء ليا أو ليه، ولو ده شيء يرضيه أنا هبقى سعيد جداً وهحس إنه على الأقل مبقاش الضرر بنسبة 100%.. وده مش مساومة ولا لوي دراع، أنا هتكفل بالراتب لحد ما القضاء يحكم باللي هو شايفه”.

وهاجم محمد رمضان عدداً من الإعلاميين منهم إعلامي شهير وصفه أنه نتاج العشوائيات والبلطجة.

وتابع: “لحم كتافي ملك الجمهور ومن خير الشعب المصرى، وأنا ميتلويش دراعى”، مؤكداً أن رخصة القيادة الخاصة بالطيار التى تم سحبها هي رخصة الشركة، وهناك رخصة أخرى يعمل بها، قائلاً: “أنا تحت أمر الطيار بما يرضى الله وكل طيار لديه رخصتين، متعاطف مع الطيار كثيراً وبعد الواقعة كنت أحاول أن يعود الطيار إلى وظيفته”.

وواصل محمد رمضان: “تأثرت نفسياً وربنا هيكرمني إزاي وأنا بتشفى في إنسان، موجهاً سؤال للإبراشي، قائلاً: “أنت تدفع 9 مليون لو كنت مكاني”، ليرد الإبراشي: “أنا لو مكانك هتحمل المسئولية”، ليرد رمضان: “ومن مسؤول عن تعويض التشهير الذى حدث معي”.

وأوضح أنه يحترم هاني شاكر ويحترم نقابة الموسيقيين، لكن في النهاية لن يطلب منهم أن يمنحوه تصاريح، قائلاً: “بقول لأستاذ هاني مش عايز تديني تصاريح ماشي متدينيش، مش هعمل حفلات في مصر.. هروح أعمل حفلات برا مصر”.

ورداً على الانتقادات التي يتعرض لها بسبب استعراضه المستمر لثرواته وممتلكاته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال محمد رمضان إن الفنان هو المتحكم في علاقته بالجمهور، وهو الذي يقرر كيف يكون شكلها، لذلك قرّر من اليوم الأول أن يكون صادقاً وصريحاً مع جمهوره.

وأضاف أنه يعتبر كل فرد من جمهوره من أفراد أسرته، لأنهم أصحاب الفضل الحقيقي عليه بعد الله، قائلاً: “هما اللي صنعوا نجاح محمد رمضان وأنا من غيرهم ولا شيء، فبعتبرهم أهلي ولما اشتري حاجة جديدة بقولهم زي ما بروح أقول لأمي ومراتي.. مش استعراض نهائي”.

وتابع: “وأي حد يتغاظ لما يشوفني مع ممتلكاتي وسياراتي فده شخص في الحقيقة بيكره الخير لجاره، ده أكيد شخص حقود ومؤذي وبيكره الخير لجاره لو جاب حاجة حلوة وأنا مش عاوزه بين جمهوري.. أنا لما بمشي باللامبورجيني بين أهلي في إمبابة مبيقولوش غير ربنا يزيدك.. محدش فيهم بيقولي أنت بتستعرض وتغظينا”.