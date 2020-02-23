بالفيديو – وزن شيرين عبدالوهاب الزائد يعيد السؤال حول حملها

متابعة بتجــــــــــرد: أثار ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الاخير في الكويت بوزن زائد وبلطن منتفخ ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي واعاد الحديث عن حملها بطفلها الاول من زوجها الفنان حسام حبيب.

ولفتت النجمة المصرية الانظار واختارت فستانا ميتاليك. بقماش فضفاض باللون الزيتي، مع حزام على الخصر لتخفي الوزن الزائد الذي ظهرت به، الامر الذي دفع البعض للتكهن بأنها حامل بالفعل بمولودها الأول.

وبدت النجمة المصرية بالفستان الفضفاض ببطن منتفخ في كواليس الحفل لحظة وصولها إلى مركز AUM الثقافي، الامر الذي اعاد للاذهان الشائعات التي انطلقت حول حملها.

يذكر انها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أنباء عن حمل شيرين، ولكنها سبق ونفتها بشكل حاسم ونهائي خلال تواجدها في السعودية لإحياء حفل هناك، وأكدت إنها فور حدوث الحمل ستخبر جمهورها بنفسها.