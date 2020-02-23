أصالة تتحدث عن حالتها النفسية بعد الطلاق: “أنا لسه بحبه”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة أصالة، في لقاء مع الإعلامي سعيد حريري، على قناة “سكاي نيوز العربية” من باريس، عن كواليس تصوير فيديو كليب أحدث أغنياتها “شامخ”، وعلقت على عدم حب البعض لرؤية أصالة في موقف ضعف.‏

وأضافت أن الناس حفظت تركيبتها واعتادوا عليها، بضعفها وقوتها فهي تغني ‏منذ 25 عامًا، لذلك فهي لا تخجل من مشاركة ضعفها مع الجمهور، مشيرة إلى أنها ترى أن سبب قربها من الناس هو أنها مكشوفة ‏بالنسبة إليهم.‏

تابعت: “الفترة التي صورت فيها شامخ كنت مكسورة وكنت حزينة أكثر ما بتتصور وبتعالج عند طبيبين ومازلت بتعالج ‏ومررت بظروف سيئة جداً للغاية أدت لانفصالي، بالتأكيد ما كنت بحالة نفسية مستقرة أو مرتاحة، واللي صورته هو كان الحقيقة وده ‏جزء من شخصيتي إنه أنا دايماً زي ما أنا للناس”.

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وتحدثت عن تجربة زواجها السابقة من المخرج طارق العريان والتي انتهت بالانفصال مؤخرًا، حيث أكدت أن هذه التجربة أرهقتها نفسيًا، ‏لدرجة أدت إلى لجوئها إلى العلاج النفسي الذي لا تزال تستعين به حتى الآن، إثر حزنها على انفصالها عن طارق العريان.

وتابعت: “لأنه مش أي رجل، ما بيحرجني إني أقول لأني قولته وسأظل أقول، كنت معلقة فيه كتير، بحبه لدرجة كبيرة، وأنا ‏عموماً الحب العشق بحياتي مش سهل فحبيته كتير”.‏