هجوم جديد على أحمد الفيشاوي بسبب صورة

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، صورة جديدة له من داخل الجيم ظهر فيها بإطلالة جديدة حيث أزال شعره تماماً وارتدى حلقاً في أذنه، وهو يمارس التمارين الرياضية.

وتلقى الفيشاوي هجوماً حاداً من متابعيه بسبب الحلق الذي وضعه في أذنه، حيث علق أحد المتابعين بقوله: “يا راجل استرجل شويه واقلع الحلق”، في حين علق متابع آخر بقوله: “يابني استرجل وخليك مسلم على حق وفكك من الحلق والوشم بقا يخربيتك”، وعلق ثالث بقوله: “ماشاء الله الحلق كبر”، وعلق متابع رابع قائلاً: “ربنا يهديك يا أبو حلق وزعلان من بنتك ؟!!! ربنا يهديك وتكون قدوة صح ليها”.

يذكر أن أحمد الفيشاوي يعرض له حالياً فيلم “يوم وليلة” الذي يشارك في بطولته مع الفنان خالد النبوي، وحقق نجاحاً ملحوظاً منذ عرضه في دور العرض السينمائي، كما ينتظر عرض فيلمه الجديد “أشباح أوروبا”، الذي يشارك فيه مع النجمة هيفاء وهبة ومن المنتظر أن يعرض عيد الفطر القادم.