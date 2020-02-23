رويدا عطية تحدث صجة بفيديو يضج بالحب والحنان

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الفنانة رويدا عطية متابعيها على تطبيق “انستغرام” بمقطع فيديو جميل مع ابنها زين، وكانت تغني من خلاله اغنيتها الجديدة “حدا تاني”.

وظهرت النجمة السورية في المقطع من داخل منزلها وهي تحمل طفلها بحب وحنان على صدرها وتتمايل بلطف لينام وتغني له اغنيتها الجديدة، الامر الذي نال اعجاب الآلاف من متابعيها الذبن اثنوا على عطفها ومشاعر الامومة الكبيرة التي تتمتع بها.

وكانت عطية أطلقت كليب أغنيتها الجديدة الدرامية وهي من كلمات الشاعر علي المولى، والحان فضل سليمان، ومن انتاج شركة المولى بروداكشن، وحققت خلال ايام نجاحاً ملحوظاً.