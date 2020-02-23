محمد رمضان: مطرب معروف وراء التشهير بي.. وأملك فيديو يسجن الطيار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجر الفنان المصري محمد رمضان، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الشخص الذي يقف وراء حملة التشهير به في الفترة الأخيرة.

وأكد رمضان في لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة الأولى المصرية، أن مطربا مصريا شهيرا يدير حملة للنيل منه وتشويه اسمه باثنين من محاميه.

ورفض رمضان ذكر اسم المطرب المقصود، لكن الإعلامي وائل الإبراشي قال له: "عمرو دياب"، فرفض التعليق، فسأله: هل هذا المطرب يهدد مستقبله في الغناء، فرد قائلا: "لست من المؤمنين بنظرية المؤامرة ولكن من حولي يخبرونني بالتفاصيل أولًا بأول وهم من أبلغوني بأمر محامين هذا المطرب".

كما كشف رمضان تفاصيل جديدة تذكر لأول مرة في واقعة أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم إيقافه عن العمل على خلفية ظهور الأول في كابينة الطائرة.

وقال رمضان إن الطيار هو من رحب بالتصوير معي ولم أجبره على ذلك، مستنكرا خروجه والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه يستغرب موقف الطيار الذي لم يقدّم الطعن بعقوبة وقفه مدى الحياه، واتجه للتشهير به، مؤكدا أنه لجأ لمكتبه وطلب 9 ملايين جنيه كتعويض.

وتطرق رمضان للحديث عن سر يخفيه في الواقعة قائلا: "معايا فيديو لو اتنشر هسجن الطيار والشعب كله هيعتذرلي، وقد تكون القضية جنائية".

وحول سبب عريه المتكرر في حفلاته، قال رمضان إنه يقدم لونا مختلفا في الغناء يدعى "ميوزك شو"، يتطلب الظهور بهذه الملابس الغريبة.

وقال رمضان إنه ليس مطربا ولكنه ممثل أو مؤدٍ، مشيرًا إلى أن الجمهور سبب اتجاهه للغناء، بعدما تفاعل بشكل كبير مع أغانيه في الإعلانات.

وردا على قرار نقابة الموسيقيين بعدم التصريح له إذا استمر بهذه الملابس، قال: "لو استمروا على ذلك فأنا لن أحيي حفلات داخل مصر".

كان محمد رمضان قد لجأ إلى جمهوره لمواجهة الحملة التي تعرّض لها في الآونة الأخيرة وأبرزها أزمة الطيار وقرار نقابة الموسيقيين بوقف التعامل معه.

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ونشر رمضان عبر حسابه بـ"إنستغرام" بيانا استعطافيا موجها للجمهور والطبقة البسيطة لمساندته والوقوف بجانبه ضد ما يتعرض له.

وقال رمضان: "جمهوري وأهلي وناسي إنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي ما بعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لإن إنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي".

وأضاف: "وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات.. والسبب هو ألا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية .. والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم".

وتطرق رمضان لأزمة الطيار قائلا: "زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إقافه مدى الحياة، العقوبة فعلا قاسية جدًا إنما مش قصدي الطيار خالص والدليل إن كل الطيارين اللي سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشال ميديا لم يتم إقافهم أسبوع واحد حتى ومع ذلك لما شفت إنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احترامًا لكم".

ثم ختم بيانه قائلا: "ثقتي في الله ثم فيكم إن الظلم لا ينتصر أبداً ثقة في الله نجاح".

وكان رمضان قد واجه أزمة مع نقابة الموسيقيين برئاسة هاني شاكر، الذي قال إنه لا مجال للتصالح أو تقنين الأوضاع مع مطربي المهرجانات نهائيا، مؤكدا أن ما يسري عليهم سيتم تطبيقه أيضا على الفنان محمد رمضان.

كما هاجم شاكر الفنان محمد رمضان وقال إنه يضرب بكلام النقابة عرض الحائط ويخرج بملابس غير لائقة على المسرح في حفلاته.

وأوضح شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن رمضان أخذ من النقابة تصريحا واحدا للحفل وسيتم إعادة النظر فيه، لأن ما يقدمه لا يرضيه هو والجمهور ولا يليق باسم مصر.

كما عانى رمضان في الآونة الأخيرة من أزمة تتعلق بالطيار أشرف أبو اليسر، وتعود تفاصيلها إلى أكتوبر الماضي، حينما نشر صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وقال رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".