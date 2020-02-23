سمية الخشاب تُعرب عن سعادتها الغامرة لتكريمها في "أيام القاهرة" في باريس

القاهرة - لايف ستايل
أعربت النجمة "سمية الخشاب" عن سعادتها الغامرة لتكريمها بمهرجان أيام القاهرة العربية بباريس، وقالت: إنني سعيدة للغاية بهذا التكريم، خاصة أنه يأتى من عاصمة النور باريس، بمعهد العالم العربي الذى يحظى بمكانة رفيعة.
وأضافت الخشاب،: أن أي تكريم تناله يزيدها حماسة وشغف لتقديم الأفضل، مشيرة إلى أن تكريمها كان عن أغنيتها الجديدة "عربية أنا".
وتابعت: الحمدلله حصدت أعلى نسب مشاهدة وتخطت المليون ونصف بعد طرحها بيوم واحد فقط، وايضا عندما تقابلت مع كثير من الجاليات العربية من الجزائر والمغرب ودول أخرى عبروا عن إعجابهم بالأغنية.
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