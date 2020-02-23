صعب اقدر جديد ديانا كرزون باللهجة العراقية

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنية رومانسية جديدة باللهجة العراقية تحمل عنوان "صعب اقدر"، من كلمات قصي عيسى، والحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

وتقول كلماتها : صعب اقدر

كاره كلشي بغيابك ، صوتي وروحي واحساسي ، وكلام الناس ...والحيره

اني الي يحبك موت ، لا تبخل عليه بصووت ، اذا تبعد عليه اموت... غيره غيره

ما اكدر ، اضم اكثر ، واسوي نفسي ما مهتم ، مو يمكن ، اكيد احن

ترا انت عندي ويه الدم

يذكر ان كرزون اختارت ان يكون تعاونها مع الملحن الموهوب علي صابر من خلال تسجيل عملين غنائيين باللهجة العراقية، وهو اول تعاون فيما بينهما ليحمل العام 2020 تنوعا في الاعمال التي ستطلقها المغنية الأردنية بكافة اللهجات العربية. كما تعد كرزون بأن الأيام القادمة تحمل مفاجآت سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل .

للاستماع للأغنية

