أزمة الأفيون في أمريكا بمسلسل PAINKILLER على نتفليكس قريباً

"الخليج 365" من بيروت: أعلنت Netflix عن مسلسل جديد بعنوان PAINKILLER يدور حول أزمة الأفيون في أمريكا. ومن المقرر أن يتولى "بيتر بيرغ"، الفائز بجائزة إيمي، إخراج جميع حلقاته على أن يتولى "إريك نيومان" الإنتاج التنفيذي للمسلسل كجزء من صفقة شاملة مع Netflix حيث قام كذلك بالإنتاج التلفزيوني لمسلسليْ Narcos وNarcos: Mexico

سيتولى الثنائي المرشح لجائزة إيمي "ميكا فيتزرمان بلو" و"نواه هاربستر" (A Beautiful Day In The Neighborhood, Transparent) كتابة المسلسل علاوة على الإنتاج التلفزيوني والإنتاج التنفيذي له.

كما سيشارك "أليكس جيبني" (Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, Enron: The Smartest Guys In the Room) الفائز بجائزتي الأوسكار وإيمي في الإنتاج التنفيذي للمسلسل.

وسيتولى كل من "باتريك رادن كيف" (Dirty Money) الذي كتب مقال ‘The Family That Built An Empire of Pain’ لحساب صحيفة ذا نيويوركر، و"باري ماير"، الصحفي الفائز بجائزة بوليتزر ومؤلف الكتاب الرائد Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic العمل كمستشارين لمسلسل Painkiller. وتعد أعمالهما الرائدة المادة الخام التي يقوم عليها المسلسل.

ويقول "إريك نيومان" عن هذا العمل: ""لقد صارت أزمة الأفيون، الممتدة منذ عقود، واحدة من أشد أزمات الصحة العامة تدميرًا في وقتنا الحالي. فخلافًا لأوبئة المخدرات الأخرى، الناتجة عن التصنيع في الخفاء والتهريب سرًّا، فقد بدأ هذا الوباء عبر وصفات طبية؛ إذ نشره الأطباء، ووافقت عليه الجهات التنظيمية الحكومية، وشجعته شركة مستحضرات دوائية عملاقة مملوكة لعائلة واحدة وحققت المليارات عبر خيانة ثقة المرضى والجمهور. إنني ممتن لكل من "ميكا" و"نواه" و"أليكس" لجلبهم هذه القصة إليّ. إن السرد الذي كتبه "نواه" و"ميكا" للكيفية التي حدث بها ذلك، والمبني على العمل الصحفي الرائع الذي قام به "باتريك رادن كيف" و"باري ماير"، يُدمي القلوب ويبث فيها الرعب. وأتشرف بالعمل مع "أليكس جيبني" العظيم وأشعر بالحماس لتولي "بيتر بيرغ" إخراج العمل."

أما "بيتر بيرغ" فيقول: ""أشعر بحماس شديد لكوني جزءًا من عملية الاستكشاف المتعمقة هذه لمنشأ كارثة الأفيون هذه. فالشركات التي تتربح من الوفاة والإدمان تعد أهدافًا مشروعة لي حين يتعلق الأمر بالكشف عن حقيقة الكيفية التي تدير بها أعمالها."اقتباس من "سيندي هولاند"، نائبة الرئيس المسؤولة عن قسم المحتوى الأصلي في Netflix: "لقد أرَّخ "إريك نيومان" تجارة الأفيون لسنوات، ويسرني الآن أن أراه يوحد قواه مع أشخاص رائعين مثل "أليكس جيبني" و"ميكا فيتزرمان بلو" و"نواه هاربستر" من أجل تقديم نظرة واسعة على وباء الأفيون.

وفي ضوء تولي "بيتر بيرغ" مهمة الإخراج، يَعِد مسلسل Painkiller بتقديم نظرة ثاقبة على ما يحدث خلف العناوين الرئيسية لمأساة تجري أحداثها في وقتنا الحاضر."