Netflix تحصل على حقوق عرض فيلم جينيفر لورانس الجديد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





إيلاف من بيروت: حصلت Netflix على حقوق عرض فيلم الكاتب والمخرج "آدم مكاي" الكوميدي المرتقب DON’T LOOK UP، والذي ستقوم ببطولته "جينيفر لورانس".

يروي فيلم DON’T LOOK UP قصة اثنين من علماء الفلك المغمورين اللذين يتعين عليهما القيام برحلة إعلامية ضخمة من أجل تحذير البشرية من كويكب قادم سيدمر كوكب الأرض.

قام "مكاي" بكتابة سيناريو الفيلم، وسيتولى إخراجه وإنتاجه تحت راية شركة Hyperobject Industries بالتعاون مع "كيفن ميسيك". حصل أحدث أعمال "مكاي"، فيلم VICE، على ثماني ترشيحات لجائزة الأوسكار. وفي عام 2016 فاز "مكاي" بجائزة الأوسكار والأكاديمية البريطانية للأفلام (البافتا) ونقابة الكتاب الأمريكية لأفضل سيناريو مقتبس بالاشتراك مع شريكه في الكتابة "تشارلز راندولف" عن فيلم THE BIG SHORT.

فازت "جينيفر لورانس" بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Silver Linings Playbook. وقد حصلت بعد ذلك على ثلاث ترشيحات أخرى للأوسكار عن الأفلام: Joy و American Hustle و Winter’s Bone.

Advertisements

وقد انتهت حديثًا من إنتاج فيلم لم يتحدد عنوانه بعد للمخرجة المسرحية المرموقة "ليلى نيوجيباور" لحساب شركتيْ A24 و Scott Rudin Productions وتؤدي فيه دور البطولة وتقوم بإنتاجه إلى جوار "جاستين بولسكي" تحت راية شركة الإنتاج الخاصة بهما Excellent Cadaver. وفي أعقاب فيلم Don’t Look Up ستقوم ببطولة وإنتاج فيلم Mob Girl من إخراج "باولو سورينتينو" لحساب Universal Pictures بموجب صفقة حقوق النظرة الأولى التي تتمتع بها شركة Cadaver وشراكتها مع Makeready.

ويقول "مكاي": "أنا مسرور بشدة لصنع هذا الفيلم مع "جينيفر لورانس". إنها تجسيد لما كان الناس في القرن السابع عشر يصفونه بـ "التمثيل المتفجر". وحقيقة أن Netflix ترى هذا الفيلم باعتباره كوميديا عالمية تجعل مهمتي ومهمة فريقي أصعب لكن بطريقة مثيرة وتحفيزية."

وصرح "سكوت ستوبر"، رئيس أفلام Netflix قائلًا: "لطالما كان "آدم" يتمتع بالتوقيت المثالي عندما يتعلق الأمر بصنع أفلام جذابة ومهمة وساخرة تجسد ثقافتنا. وحتى إذا انتهى به الحال بصورة ما بالتنبؤ بالدمار الوشيك لكوكب الأرض، فسيسرنا أن نضيف هذا العمل إلى قائمتنا قبل أن ينتهي كل شيء."

ستبدأ أعمال التصوير الأساسية لفيلم DON’T LOOK UP في شهر أبريل. وستعرض Netflix الفيلم في وقت لاحق من هذا العام.